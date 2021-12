Hans Kaptein stopt na 36 jaar met Boerma Wonen: ‘Op de Geitenkamp zaten we heel onhandig’

De meeste Arnhemmers kennen de zaak wel: Boerma Interieurstyling & Projectinrichting, zoals het voluit heet. Jarenlang zat het prominent op het plein op de Geitenkamp, een jaar of vier geleden verhuisde het naar de Rosendaalsestraat.



Het is een oud bedrijf: in 2023 bestaat het honderd jaar. De aanvraag voor de koninklijke erkenning is al in voorbereiding.



Hoe bent u bij Boerma terechtgekomen?

,,Na de havo in Arnhem koos ik voor de opleiding meubelstoffering. Iets met je handen doen, dat wilde ik. Ik ontmoette tijdens die opleiding Frank de Koning, waarmee ik vervolgens een meubelstoffeerderijtje in Velp had. En dat ging best goed. We hebben zelfs nog een opdracht voor Paleis Noordeinde gehad.”