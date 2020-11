Hans Polderman heeft eind dit jaar alle Arnhemse straten al rennend afgelegd: 'Moet er nog 150 van de 1.859'

Woningen op plek voormalige school Het Palet in Arnhemse wijk Hoogkamp lijken er toch te komen

9:25 ARNHEM - Het zag er donker uit, maar er komen toch woningen op de plek van de voormalige school Het Palet in de Witsenstraat in Arnhem gaat door. Het is corporatie Portaal gelukt de begroting sluitend te krijgen. De oude school wordt gesloopt en er komen 35 appartementen.