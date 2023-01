Hapje eten voor of na een evenement: 7 x restaurants in de buurt van het GelreDome

indebuurt.nlHeb je voor een concert of voetbalwedstrijd zin in een hapje em een drankje? Dan hoef je niet ver te reizen, want in de buurt van het GelreDome zitten een aantal restaurants waar je terecht kunt. Welke dat zijn en waar je ze precies kunt vinden, lees je in dit artikel.

La Rocca

Zin in een pizza voordat je naar een concert van je favoriete artiest in het GelreDome gaat? La Rocca is een pizzabar en grand café naast Decathlon. Het is vanaf de parkeerplaats 10 minuutjes lopen naar dit restaurant. Met de auto is het zes minuten rijden. Ook als je met het hele gezin wat wil eten is dit een geschikt restaurant, want ze hebben ze een kindermenu. Het restaurant is geopend van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Bistro Bootsma

Deze bistro vind je in Elden (Arnhem-Zuid) en dat is ongeveer zeven minuten rijden vanaf het GelreDome of zes minuten fietsen en een kwartier lopen. Hier bestel je een driegangenmenu voor 33,50 euro en er is keuze uit seizoensgebonden vlees, vis of groenten. Bij dit restaurant kun je dineren tot 22.00 uur. Let op: het restaurant is niet de hele week geopend, check hier de actuele openingstijden.

McDonald’s

Het dichtstbijzijnde restaurant in de buurt van het GelreDome is McDonald’s. De hamburgeketen bevindt zich naast het stadion. Als je snel wat wilt eten, dan is dit een handige optie. Je kunt in het restaurant plaatsnemen, maar er is ook een drive-in. Deze McDonald’s is op vrijdag en zaterdag tot maar liefst 02.00 uur geopend.

Entree Brasserie Kronenburg

Even wat lunchen voordat je naar het GelreDome moet? Bij Entree in het winkelcentrum Kronenburg hebben ze verschillende broodjes op het menu staan. De brasserie is van maandag tot en met zaterdag geopend tot 18.00 uur en op donderdagavond zijn ze tot 21.00 uur open.

DönerMaster Kronenburg

In het winkelcentrum Kronenburg zit ook DönerMaster. Hier kun je een warme snack halen na bijvoorbeeld een evenement in het GelreDome. Op het menu staan onder meer: kapsalons, broodjes döner of kebab, turkse pizza’s en meer.

La Place Kronenburg

Deze La Place is elke dag van de week geopend en hier haal je onder meer belegde broodjes, soepen, smoothies en nog veel meer gezonde producten. Ben je met de auto? Die zet je gemakkelijk weg in de parkeergarage onder het winkelcentrum. Je kan zelfs overwegen de auto daar te laten staan, het is vanaf de parkeerplaats 13 minuten lopen naar het GelreDome.

Hollywood

Bij restaurant Hollywood in Elden bestel je pizza’s en pasta’s, maar ook warme schotels en spareribs. Er staan verschillende gerechten op het menu, waardoor er voor ieder wat wils is. Hier bekijk je de hele menukaart. Het is een kwartiertje lopen naar Hollywoord en de zaak is elke dag van de week open van 16.00 uur tot 21.00 uur.

