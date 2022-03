Happy Hour tegen heug en meug in café De Schoof tijdens coronacrisis: ‘Ik zit midden in een nachtmerrie’

Daria is bang dat ze haar thuisstad Marioepol nooit meer terugziet: ‘Ik ben geboren in dat kinderzie­ken­huis’

Ze durft niet meer naar het nieuws te kijken. Steeds zijn er nieuwe, vreselijke beelden van de stad waar ze opgroeide, in Marioepol in Oekraïne. ,,Ik ben geboren in dat ziekenhuis dat donderdag is gebombardeerd”, zegt de 19-jarige Daria Beznos, student aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

11 maart