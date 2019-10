Harold Lensen is klaar met de ‘hetze’ tegen tabak: ‘Het is zo kinderachtig’

Loopbaan MMA-vech­ter Staring eindigt in k.o. en het ziekenhuis, ook winnaar naar ziekenhuis in Arnhem

6:15 ARNHEM - Wat een glorieuze afscheid van een lange vechsportcarrière had moeten worden, liep voor Dion Staring zaterdagavond uit op een bittere teleurstelling. In sporthal Elderveld ging de 41-jarige Arnhemmer tijdens de Battle of Arnhem knock out tegen de dertien jaar jongere Ruud Vernooij.