Harry (85) slaat de karateles nooit over: ‘Misschien is het echt afgelopen als ik achter een rollator loop’

Fotoserie: de schoonheid van de leegte tijdens coronatijd

11:22 Nederland kwam afgelopen week tot stilstand. De coronamaatregelen werden opgeschroefd. Horecazaken moesten hun deuren sluiten. Sportclubs gingen op slot. Het treinverkeer werd gehalveerd. Dus zagen we overal de leegte, de stilte. Zoals hier in Arnhem, op het station, in het biljartcafé, in de restaurants. Alsof het permanent sluitingstijd is.