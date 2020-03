Hart onder de riem voor alle Arnhemmers: Karlijn, Esther en Marin ontroeren met ‘We zullen doorgaan’

Burgemees­ter Marcouch nog niet toe aan strengere maatrege­len: ‘Over het algemeen worden de regels nageleefd’

11:09 ARNHEM - De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is nog niet van plan om in parken of natuurgebieden samenscholingsverboden in te voeren of deze gebieden te sluiten. ,,Over het algemeen lijken de mensen in onze stad en regio anderhalve meter afstand tot anderen te houden.”