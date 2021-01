Headhunter Eric ontvluchtte China in coronatijd: ‘Al mijn spullen staan in de opslag’

Toen Eric Ligtenbelt zijn appartement in Shanghai wilde binnenlopen, deed zijn sleutel het niet. Hij was vergeten zijn temperatuur te laten meten bij de beveiliging. Sinds corona de stad had getroffen, waren die controles dagelijkse routine. En verplicht.



Zonder test kwam je je huis niet in. Net als andere inwoners moest hij ook een corona-app op zijn telefoon plaatsen, waarmee de overheid hem overal kon volgen. Langzaam bekroop hem een gevoel van ongemak. Het was halverwege januari, na een telefoontje met zijn ouders in Eerbeek, dat hij besloot te vertrekken.