Heaven to Hell: levensgrote naaktfoto’s moeten de tongen losmaken in voormalig godshuis

HCM vestigt de hoop op Houdini en Haverlag

8:00 ARNHEM - De ene seizoenshelft is de andere niet; een veelgebruikt cliché, maar voor de hockeyers van HCM in de tweede klasse D is het zeker waar. De Arnhemmers gingen de winterstop in met liefst acht punten achterstand op de veilige tiende plaats. HCM leek af te stevenen op een rampseizoen, maar niets is inmiddels minder waar.