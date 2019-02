Heb je je boek nu gelezen Theo Janssen? ‘Neuh, nog steeds niet’

videoARNHEM/ ENSCHEDE - Op televisie bij De Wereld Draait Door bekende Theo Janssen dat hij geen letter had gelezen van zijn nieuwe boek. Nog steeds niet, aldus de oud-voetballer donderdagavond bij de eerste signeersessie in Enschede. Het nuchtere commentaar van zijn biograaf Marcel van Roosmalen: ,,Ik geloof hem ook nog.’’

Het is nog een uur te gaan voor de meet and greet bij boekhandel Broekhuis begint. Trudie Oosterhof uit Enter staat al voor de winkel. Het boek ‘Op pad met De Dikke Prins’ stevig tegen zich aan geklemd. ,,Ik ben idolaat van Theo’’, bekent ze. ,,Van z’n spel. Maar ook zijn persoonlijkheid. Volstrekt authentiek. En recht voor de raap. Net als ik.’’ Haar doel is niet alleen een handtekening, maar vooral een foto. Ze is op herhaling. Ooit trof ze Theo buiten bij de Grolsch Veste.

,,Hij zat al bij Ajax. Jammer. Maar ik wilde nog wel met hem op de foto. Mijn schoonzus zou ‘m maken. Maar dat mislukte.’’ Haar gezicht spreekt boekdelen. Intussen deelt eigenaar Kees Schafrat van Broekhuis blikjes Grolsch en bitterballen uit. De fans staan inmiddels tot om de hoek in de Noorderhagen.

Zijn beste jaren

,,Theo zit hier tegenover. Bij de Griek’’, weet supporter van het eerste uur Olaf Visscher uit Enschede. Al 30 jaar jaarkaarthouder en bewonderaar van Janssens voetbalkwaliteiten. ,,Theo’s beste jaren waren die bij Twente. Drie seizoenen speelde hij hier. Ons cluppie werd landskampioen, won de beker en de Johan Cruyffschaal.’’

Zijn aandeel aan het landskampioenschap was enorm. Zijn gouden linkerbeen, de passes, het spelinzicht… ,,Maar vooral mentaliteit. Als ze achter stonden, jutte hij de boel zo op dat het spel kantelde’’, meent Visscher. De superlatieven volgen elkaar op. De bewondering bij de wachtenden in de rij is zo groot, dat ze Janssen vergeven dat hij te laat is.

Volledig scherm Mensen staan buiten te wachten voor de signeersessie bij boekhandel Broekhuis. © Reinier van Willigen

Lak aan de regels

,,Waarschijnlijk zit hij daar voor het raam in het restaurant naar ons te kijken. Hij lacht zich rot’’, wijst Martin de Vries naar het Griekse restaurant aan de overkant. Het is niet de eerste keer dat Janssen de Twentenaren pleziert.

,,Ik heb het meest genoten toen Janssen zich op de terugweg van het landskampioenschap op de A1 uit de bus liet vallen. Hij wilde bier uit de andere bus. Het lak hebben aan de regels. Waardoor het menigmaal schuurde met ploeggenoten en trainers. Zijn voorliefde voor bier en sigaretten’’, zegt De Vries.

Eindelijk maakt het duo Janssen en Van Roosmalen zijn opwachting. Grolsch wordt afgeslagen. Vlot voorzien ze boeken van krabbels. Janssen gaat veelvuldig op de foto met fans. De samenwerking bij de totstandkoming van het boek liep stroef, omdat de auteur geen vat kreeg op de voormalige profvoetballer.

,,We kunnen het nu redelijk met elkaar vinden’’, aldus Van Roosmalen. Al twee keer aten ze samen. De grote belangstelling voor de signeersessie werkt ook mee. ,,In maart hebben we de tweede. Bij Metropool in Enschede’’, heeft Janssen deze dag gehoord.

Volledig scherm het duo Van Roosmalen en Janssen zet handtekeningen en gaat gewillig op de foto met bezoekers. © Reinier van Willigen

Populair in Enschede

Janssen vermaakt zich zichtbaar. Maar kondigt aan dat hij weer op tijd naar huis gaat. ,,Heeft Vak-P me uitgenodigd om straks een biertje te drinken op de Oude Markt? Ik weet nergens van. Ik heb de jongens ook nog niet gezien. Maar bier wordt het niet. Ik moet nog rijden’’, wijst hij op de koffie.

Van Roosmalen begrijpt wel dat Janssen populair is in Enschede.,,Zijn mentaliteit past hier wel.’’ En met onderkoelde humor: ,,Het was ook best een goede voetballer.’’

Intussen heeft Trudie Oosterhof haar handtekening te pakken. Echtgenoot Harold moest deze keer de foto maken. ,,Laat eens zien. Is het gelukt’’, dringt Trudy aan. Ze is tevreden. En Harold ook. Gelukkig maar. ,,Anders krieg ik ‘n boord derof’’, lacht hij.