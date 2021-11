Heb jij wel eens hardgelopen dóór de Arnhemse Eusebiuskerk? ‘Oh, wat is het hier mooi!’

VIDEOARNHEM - Wie heeft er wel eens hardgelopen door de Arnhemse Eusebiuskerk? Zondagmorgen deden de 1500 deelnemers van KLM Urban Trail Arnhem dat. Alhoewel hardlopen. De meesten bleven even staan om rond te kijken en een selfie te maken. ,,O, wat is het hier mooi’’, zegt een deelneemster.

Het is de eerste keer dat ze meedoet aan de urban trail in Arnhem. ,,En het is zo leuk. Echt te gek’’, zegt ze terwijl ze weer verder rent. De trail heeft niets te maken met prestatie. Er is geen tijdwaarneming. Iedereen loopt de route - 5 of 10 kilometer - in zijn eigen tempo.

KLM urban trail Arnhem gaat door de Eusebiuskerk. Een deelnemer maakt een selfie.

De trappen van Rozet op

Van de Eusebiuskerk gaan de deelnemers naar het gemeentehuis waar ze op muziek worden getrakteerd. Even later liggen de trappen van Rozet voor hen. Eenmaal boven mogen ze via de trappen van het nooduitgang er weer uit.



,,Je ontdekt de stad op een manier die je normaal niet doet’’, zegt Lars Mulders van de organisatie. ,,Je komt bijvoorbeeld door de historische kelders. Ook het Rembrandt Theater zit erbij.’’

Deelnemers van de KLM urban trail Arnhem komen aan het gemeentehuis.

Een echt vader-en-zoonuitje

Een vader vraagt zijn zoon om even stil te staan in de Eusebiuskerk om een foto te maken. ,,Wij maken er een echt vader-en- zoonuitje van. In elk gebouw waar we door komen, maken we een foto.’’

De lopers komen in kleine plukje binnen. De afstanden tussen de groepen zijn groot. ,,We hebben ook maar 1500 deelnemers. Dat is echt het maximum. Die starten tussen half tien en elf. Elke deelnemer heeft een tijdslot gekregen, zodat het nergens druk wordt’’, legt Mulders uit.

Een deelnemer van de KLM urban trail Arnhem in de Eusebiuskerk.

In tegenstelling tot de Zevenheuvelenloop is de KLM Urban Trail Arnhem betiteld als een doorstroomevenement en mag dus doorgaan. ,,Het is geen publieksevenement. Wij trekken geen hordes mensen.’’

De lopers volgen de pijlen. Op naar het volgende gebouw, een jeu de boulesbaan.