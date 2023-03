‘Hekken weg’ versus natuurbescherming; Fliegerhorst Deelen bij Arnhem plots weer verboden gebied

video Wonen in bunkerver­blijf 'Blitzmädel' in Arnhem is een hit

ARNHEM - Wonen in en rond de bunkers van de voormalige Duitse Luftwaffe op Buitenplaats Koningsweg in het uiterste noorden van Arnhem is een regelrechte hit. Er is grote belangstelling voor de 61 woningen die dit en volgend jaar in de verkoop komen, zo meldt Willemsen Makelaars.