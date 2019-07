Hele dag minder Intercity’s op lijnen Arnhem-Nijmegen en Arnhem-Utrecht

Update Hittere­cord in Deelen bij Arnhem ongeldig verklaard

25 juli DEELEN - Het hitterecord dat eerder donderdag werd uitgeroepen, is ongeldig verklaard. In Deelen, even ten noorden van Arnhem, zou donderdagmiddag 41,7 graden gemeten zijn, liet het KNMI even na 14.00 uur weten. Dat record is even voor 15.00 uur door datzelfde instituut ongeldig verklaard.