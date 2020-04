Hele wijk loopt uit om te kijken naar uitslaande woningbrand in Arnhem

ARNHEM - In een woning aan de Laan van Klarenbeek in Arnhem is rond 20.00 uur deze avond brand uitgebroken. De brandweer kwam met groot materieel naar het adres om het vuur te bestrijden.

Onduidelijk is nog hoe het vuur is ontstaan. Volgens buren zou de woning kort geleden verkocht zijn en helemaal leeg zijn. Maar de mogelijkheid bestaat dat er iemand in de woning aan het klussen was.

Iets na 20.30 uur landde de traumaheli vlak in de buurt van de woningbrand in Park Angerenstein. Dat zou erop duiden dat er toch iemand gewond is geraakt bij de brand.

De traumaheli is geland in Park Angerenstein bij de brand in de Laan van Klarenbeek.

Commotie

De brand in de rijtjeswoning veroorzaakt de nodige commotie bij de buurt. Volgens onze verslaggever ter plaatse lijkt de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen. Maar nog steeds stijgen grote zwarte rookwolken op boven de woning.