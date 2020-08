Helena en Jan waren bijna dakloos, maar werden op het nippertje gered: ‘Ik rook weer als een ketter door de stress’

column remco kock ‘Jezelf of je eigen stad geweldig vinden, is on-Arn­hems’

24 augustus Misschien ben ik een bescheiden dromer, vermoedelijk was ik vooral een slechte voetballer. In mijn dromen voetbal ik niet voor Vitesse, Barcelona of Oranje, maar speel ik wél in het eerste van de club uit mijn jeugd, tweedeklasser Spero. In mijn droom ben ik ook niet de Man of the Match, maar speel ik een niet zo slechte wedstrijd voor het oog van honderdvijftig kritische Elstenaren.