Helft Gelderse boeren is 60 jaar of ouder: zorgen om toekomst platteland

Boer Cor is al op leeftijd: ‘Ik geniet van waar ik mee bezig ben’

Cor den Hartog (69) uit Lunteren is zo’n oude boer. De afgelopen jaren heeft hij bewust wat minder koeien genomen op zijn melkveebedrijf, maar van plan te stoppen, is de Lunterse boer niet.



,,Sommige mensen zeggen: je moet met pensioen. Je moet gaan genieten! Maar ik geniet van waar ik mee bezig ben, ook al doe ik het rustiger aan.



Ik denk wel eens aan stoppen. Maar wat ga ik dan doen? Je hoort wel eens over mensen die in een gat vallen. Maar alles gaat met ups en downs. Dit ook.’’



Wat er met de boerderij gebeurt, is onzeker. Iemand om straks de biologische boerderij over te nemen, is er niet. ,,En dat moet financieel ook mogelijk zijn. Als je het alleen voor de centen doen, brand je je vingers wel een keer. Bovendien moet je een beetje geschift zijn als je deze boerderij wil runnen.’’



Hij ziet voor de toekomst nog wel mogelijkheid voor de boer. ,,Als je probeert alle ontwikkelingen in de gaten te houden, heb je een andere insteek dan de boer die maar doet wat hij altijd deed.



Er zal een categorie boeren zijn die heilig blijft geloven in de wereldmarkt. De andere boer kiest voor de bewuste consument. Maar daar moet de politiek ook een rol in spelen. Je hebt immers bewuste consumenten die nu de centen niet hebben om bewust te kopen.’’