‘Help! De Steenstraat glijdt af’: Bewoners en ondernemers voelen zich steeds onveiliger in Arnhemse winkelstraat

UPDATE Doodgescho­ten Naomi (35) uit Arnhem schreef op Facebook: ‘Ik laat me door niemand bedreigen’

16:35 ARNHEM - Het slachtoffer van het schietincident in de Floriszstraat in Arnhem is afgelopen nacht aan haar verwondingen overleden. Het gaat om een 35-jarige vrouw uit die stad. Dat heeft de politie bevestigd. De dader is nog steeds voortvluchtig.