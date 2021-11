Hij voegt hieraan toe dat het restaurant een prominente plek zal krijgen in de nieuwbouw. Nadere details over de nieuwe winkel volgen later, zo geeft hij aan. ,,Die kunnen we nog niet delen.”



Peerdeman wil niet ingaan op de vraag of De Gruyter Passage de plek wordt van de nieuwe Hema. Het gemeentebestuur van Arnhem heeft eerder al groen licht gegeven voor de verbouwing van die passage tot een megawinkel tussen het Land van de Markt en het Brouwersplein.