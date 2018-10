Hennepkwekers in Arnhemse loods nog altijd niet opgespoord

Sportende en denkende deelnemers aan Hackathon nemen kubus op Gele Rijders­plein eindelijk in gebruik

10:55 ARNHEM - Drie maanden later dan de bedoeling was is de opvallende geelgouden kubus op het Gele Rijdersplein in gebruik genomen. Van donderdagochtend tot vrijdag 17.00 uur zijn er studenten en vertegenwoordigers van bedrijven onafgebroken bezig met nadenken en sporten.