Herdenking van de slag in schemerzone: ‘Ik voel de noodzaak om de herinneringen door te geven’

Waarom mijn moeder niet naar Nederland gesmokkeld wil worden

16 september Ik ben afgelopen week gebeld door een kennis van mij die in Nederland woont , met de vraag of ik mijn moeder wil zien. Dat lijkt me geen moeilijke vraag. Natuurlijk wil ik haar zien, ik ben nooit opgehouden met manieren zoeken om mijn ouders en broer naar Nederland te krijgen.