Herdenking vlucht uit frontstad Arnhem trekt record aantal belangstellenden

Bij de politierechter Verdachte bespuugt parketpoli­tie na afpakken smokkel­waar

15:46 Het gebeurt niet vaak dat het Arnhemse Paleis van Justitie zowel plaats delict is als de plaats waar dat delict wordt bestraft. Dat lot treft de 25-jarige meneer S. die in Veenhuizen zijn domicilie heeft omdat hij daar een gevangenisstraf uitzit. Op 28 mei 2018 moest hij bij de rechtbank in Arnhem zijn en dat uitstapje eindigde met een nieuwe aanklacht. Voor de zitting daarover is hij dan ook wijselijk weggebleven. Zijn advocaat mag de kastanjes uit het vuur halen.