Herdenkingsspektakel ‘Bridge to Liberation’ dit jaar alleen online

‘Bridge to Liberation’ trekt altijd een groot publiek. Op de Rijnkade, aan de voet van de wereldberoemde John Frostbrug, verzamelen zich doorgaans rond de 20.000 mensen om het multimediaspektakel bij te wonen. Dat een reguliere editie er dit jaar niet in zat, was al duidelijk, de exacte invulling nog niet.



Thema dit jaar is ‘het herwinnen van vrijheid vanuit onvrijheid en hoe strijden voor iemands vrijheid kan leiden tot onvrijheid’. Het volledige programma van ‘Bridge to Liberation - Screen Experience’, op vrijdag 18 september, wordt eind augustus bekend gemaakt.



De corona-uitbraak heeft ook invloed op andere onderdelen van de herdenking, zoals de kranslegging in de Berenkuil en de herdenking van de evacuatie van Arnhem. De komende weken moet duidelijk worden hoe die binnen de geldende coronamaatregelen kunnen worden georganiseerd.