Herfstig weer zorgt voor drukste ochtendspits van 2022, grote problemen op Gelderse wegen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Veenendaalse bedrijf Flitsmeister, dat software maakt die waarschuwt voor snelheidscontroles, zag om 08.45 uur 3000 minuten vertraging op de Nederlandse wegen, mogelijk veroorzaakt door ‘het ontzettend slechte weer’, stelt Jorn de Vries van Flitsmeister. Het record was 2500 minuten.



Het KNMI verwacht ook later vandaag veel hinder voor het verkeer door het herfstige lenteweer. Vanaf het middaguur geldt in het hele land code geel: ‘Vanaf de middag neemt de wind fors toe en is er in het gehele land sprake van zware windstoten van circa 80 tot 90 kilometer per uur, aan zee mogelijk 90 tot 95 kilometer per uur, in het oosten circa 75 tot 85 kilometer per uur. De windrichting is dan westelijk. Van de zware windstoten kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.’

Lees ook PREMIUM Files op de A12 helemaal terug: het is bijna net zo druk als in 2019 en niets lijkt te helpen

Stilstaand verkeer op A12

Op diverse plaatsen in de Gelderse ochtendspits stroopt het verkeer op, mogelijk als gevolg van de herfstige weersomstandigheden. Alleen al op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem stond in de ochtendspits een file van 12 kilometer.

Wegbeheerder Rijkswaterstaat raamde de vertraging op dat weggedeelte rond 09.30 uur op bijna 40 minuten. Over een grote afstand staat het verkeer zelfs stil op het inmiddels vanwege de drukte beruchte stuk van de A12. De problemen zijn het grootst tussen Beek en Westervoort.

Verderop op de A12 staat het over een lengte van 9 kilometer stil tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. De lengte van de file is zo’n 4 kilometer.

Ongeval met personenauto op A50

Behalve op de A12 is het ook elders in de regio vol op de weg. Op de A50 staat het stil in noordelijke richting. Tussen knooppunt Ewijk en knoppunt Valburg is de vertraging bijna twintig minuten, aldus Rijkswaterstaat om 09.30 uur. Er staat daar een file over een lengte van iets meer dan 5 kilometer kilometer.



Rond 08.15 uur gebeurde er tussen knoopunt Ewijk en de Tacitusbrug in de file een ongeval met een personenauto. Details over het ongeluk zijn nog niet bekend.

Waterberg, A15 en A2

In Arnhem stroopt het in beide richtingen op bij knooppunt Waterberg op de A12 en de A50 en meer lokaal zijn er problemen op de Nijmeegseweg voor de John Frostbrug en de Pleijroute, in noordelijke richting. Daar doen automobilisten er naar verwachting zo’n twaalf minuten langer over om op hun bestemming te komen. Over een lengte van zo’n 6 kilometer wordt langzaam rijdend tot stilstaand verkeer gemeld.



Ook op de A15 bij Meteren en de A2 bij Zaltbommel heeft het verkeer te kampen met vertraging na ongelukken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.