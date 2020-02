Herman Koch zegt tour voor ‘Finse dagen’ af ‘wegens privé-omstandigheden’

Koch (Arnhem, 5 september 1953) zou vrijdag 14 februari door eigenaar Walter Jansen van Het Colofon worden geïnterviewd in diens boekhandel in de Bakkerstraat in de Arnhemse binnenstad. Ook dat optreden gaat nu niet door.



In ‘Finse dagen’ vertelt Koch over zijn moeder. Hij beschrijft onder andere zijn moeders periode in Arnhem en zijn verwerking van haar dood in Finland. Vlak na de voltooiing van de roman werd in Arnhem een tekening van Kochs moeder ontdekt, die sinds de Tweede Wereldoorlog verborgen was geweest in de geheime la van een dressoir.