Heropening basisscholen valt rauw op dak van Arnhemse leerkrachten: ‘Ons is niets gevraagd’

Update IJzel zorgt voor problemen op klinkers in Arn­hem-Noord; 10 mensen in ziekenhuis opgenomen

1 februari ARNHEM - Ondanks twee strooibeurten, zondagavond en maandagochtend, was het op sommige plekken in Arnhem in de ochtenduren spekglad als gevolg van ijzel. Op de afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate Arnhem heerste topdrukte.