Het afhaalloket als druppel op de gloeiende plaat: ‘Winkels staan op omvallen’

Schoolkeuze De spotlights op je school in een lockdown: ‘Normaal alles uit de kast, nu een sfeerim­pres­sie’

29 januari De spotlights op jouw school in lockdown? Da’s een uitdaging. Want die fancy open dag en swingende meelooplessen zijn nu even niet aan de orde. Dat is vooral voor scholen met een unieke signatuur erg lastig. Beekdal Lyceum in Arnhem is zo’n school. Afdelingsleider Alice Wolterinck legt uit hoe haar school het aanpakt.