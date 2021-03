‘Het beste wat in Arnhem te koop was’, is niet meer. Net als het bijkletsen met buurtgenoten

Te duur, vaker ziek en geen kennis: onterechte vooroorde­len over 50-plus­sers, vindt An­ne-Ma­rije

27 maart ARNHEM - Ze zijn te duur, zijn vaker ziek of hebben de juiste kennis niet: zomaar een aantal vooroordelen over 50-plussers op de arbeidsmarkt. Vooroordelen zijn er om doorbroken te worden, vindt Anne-Marije Buckens. Al tien jaar helpt ze met haar in Arnhem gevestigde bedrijf 50 Company deze groep mensen aan een baan.