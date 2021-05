‘Het blauwe goud’; verrassende fietsroutes moeten recreanten van de gebaande paden lokken

Volkshuis­ves­ting wil klachten van huurders in Arnhemse wijk Malburgen aanpakken: ‘Het is maatwerk per woning’

5 mei ARNHEM - Woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem gaat vanaf medio mei huisbezoeken afleggen bij bewoners in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost. Dit naar aanleiding van verschillende klachten van verschillende huurders uit de wijk, onder andere over schimmel en ongedierte in hun woningen. De Arnhemse SP bundelde deze klachten in een zwartboek.