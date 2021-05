Het botst tussen wandelaars en mountainbikers: ‘We zijn de kop van jut, een makkelijk slachtoffer’

Ook Rozet is weer open: ‘Een verademing dat ik hier weer kan studeren’

21 mei ARNHEM - De boog met blauwe en roze ballonnen voor de ingang van Rozet in de Arnhemse binnenstad biedt een feestelijk onthaal. Na een sluiting van ruim een half jaar is de bibliotheek weer open. Ook de locaties in Presikhaaf en Kronenburg zijn te bezoeken.