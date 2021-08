Het droomhuis van Eva, Wieke, Wim en 30 anderen in hartje Arnhem: ‘Dit doe je eens in je leven’

Wim van Gelderen (47) woont samen met zijn vriend Koen in Stadseiland Malburgen. Hij geeft les op het mbo.



Waarom past dit project zo goed bij jou?

,,Coehoorn is perfect, omdat we graag in een groene buurt willen wonen, maar wel dicht bij het centrum. Ook het sociale aspect spreekt ons aan. Het is een plek waar je straks thuiskomt na een werkdag en kunt aanschuiven bij een spelletje in de gezamenlijke keuken of borrel in de binnentuin. Zonder verplichtingen.”



Hoe is het om als bewoner onderdeel van het project te zijn en mee te denken?

,,Fantastisch. Je eigen woning vormgeven, doe je maar één keer in je leven. Maar het is ook hectisch. Vergaderen, stukken lezen, telefoontjes plegen: er komt veel op je af en het kost veel tijd.”



Wat vind je minder aan het project?

,,Dat het nog lang duurt voordat de plannen concreet worden. Soms denk ik: ik wil dat het nu klaar is. Aan de andere kant: over een paar jaar staat er iets heel moois, waar we, als het goed is, jaren met veel plezier wonen.”