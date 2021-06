Het Feestaardvarken is nu echt weg; ‘Alles klopte op deze plek in het Bartokpark’

Even verderop staat kunstenaar Florentijn Hofman te kijken, samen met zijn kinderen. ,,Dit is de ideale plek voor een aardvarken. Toen ik dit acht jaar geleden zag voelde ik dat dit het moest zijn. Een aardvarken graaft zijn hol zelf uit en daarin ligt hij vrijwel continu te slapen. Je moet dit kunstwerk niet in een grote, open ruimte leggen. Het is nu net alsof hij in zijn eigen holletje ligt. Alles klopte zo. Maar we wisten dat het tijdelijk zou zijn.”