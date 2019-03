Het gaat psychisch slecht met slachtoffer (68) van aanval op straat in Arnhem, verdachte blijft in cel

ARNHEM – Het gaat niet goed met de 68-jarige vrouw die op eerste kerstdag op de Rosendaalseweg in Arnhem werd aangevallen. Ze was vrijdag niet op de strafzitting tegen de 26-jarige man die wordt verdacht van poging doodslag, poging verkrachting en poging afpersing.

Volgens de officier van justitie gaat het psychisch heel slecht met de vrouw. Ze kon het niet aan naar de rechtbank te komen. Haar broer en zus waren er wel.

De man, die pas een paar maanden in Nederland was voor familiebezoek en geen vaste woon- of verblijfplaats had, wordt ervan verdacht dat hij de keel van de vrouw dichtkneep en haar met haar gezicht tegen de grond duwde. Hij zou haar de struiken in hebben getrokken en hebben geprobeerd haar te verkrachten. Verder zou hij haar hebben gedreigd met een mes en hebben geprobeerd haar geld af te troggelen.

De verdachte ontkent. Hij was wel in de buurt en zegt dat hij de vrouw om hulp heeft horen roepen. Verder weet hij zich niets te herinneren. Hij was stevig onder invloed van alcohol en drugs en kan zelfs niet zeggen waar hij verbleef, aldus zijn advocaat.

De raadsman is benieuwd naar de rapportage waaruit moet blijken wat er met zijn cliënt aan de hand is. Dat er iets met hem aan de hand is, staat volgens hem vast.