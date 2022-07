Het Grote Kinderfeest in Park Immerloo is een schot in de roos: ‘Dit moet net zo’n feest worden als Sinterklaas’

‘Discutabe­le’ mail ambtenaar over bouwplan Gaardenha­ge zet kwaad bloed: ‘Dit moeten we niet willen’

ARNHEM - ,,Ik maak me hier zorgen om. Dit moeten we echt niet willen”, vindt het Arnhemse VVD-raadslid Rebin Maref. ,,Discutabel. Dit kan natuurlijk helemaal niet”, is de mening van SP-fractieleider Gerrie Elfrink. Beide raadsleden willen weten waarom een ambtenaar van de gemeente zich mengt in de discussie over bouwen in Gaardenhage.

15 juli