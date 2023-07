Het grote succes van de adelaarsroggenkwekers van Arnhem: ‘De meest succesvolle ter wereld’

Adelaars­rog geboren in Burgers’ Zoo

ARNHEM - In Burgers’ Zoo in Arnhem is in de nacht van dinsdag op woensdag een adelaarsrog geboren. Bij de geboorte woog de vis al 2,5 kilo en was bijna 40 centimeter breed, de staart ruim 100 centimeter. De geboorte in Arnhem is een Europese primeur, meldt de dierentuin trots.