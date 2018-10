Het hele land likt aan Arnhemse postzegels

PostNL bracht vandaag zes nieuwe postzegels uit die zijn ontworpen door het Arnhemse bureau De Vormforensen van Anne-Marie Geurink en Annelou van Grinsven. Het thema is groentetuinen in Nederland. Voor het beeld dat ze op de postzegels hebben gebruikt, trok het duo naar biologische boerderij De Horsterhof in Duiven. ,,Een idyllische plek’’, zegt Van Grinsven.

Teelt

Met Geurink maakt ze op de postzegels groenten zichtbaar in de belangrijkste stadia van teelt: zaaien, groeien en oogsten. Ze fotografeerden sla, radijs, aubergine, zoete aardappel, venkel en raapstelen.

Op de randen van het zegelvel is een zaaikalender afgedrukt waarop is te zien wat wanneer wordt gezaaid en geoogst. Het groeiproces vertaalden ze in een abstracte weergave van de letters 'land’ in het 'Nederland’ op de postzegels. Die groeien als het ware mee.

Sprookjesboek

De Arnhemse grafisch ontwerpers werken sinds een jaar of drie samen. Ze maken werk in opdracht, maar ook eigen werk, zoals drie jaar geleden een geïllustreerd sprookjesboek over de economische crisis, waarmee ze in de prijzen vielen.