Het huis van zwemmaster Rob (78) hangt vol met 3000 medailles: ‘Aan stoppen denk ik niet’

,,Welkom in the hall of fame .” Achter de voordeur van Rob Hanou verschijnt een met glinsterende medailles behangen gang. ,,Rond de 3000 medailles en 500 bekers.” Hij trekt een paar gouden plakken omhoog, ook een houten. ,,Net een onderzetter.” Hanou opent de wc-deur. ,,Daar begon het. Toen het toilet vol raakte, ging het van de gang naar de overloop.”

Hanou is 78 jaar nog steeds wedstrijdzwemmer, eentje die in zijn leeftijdscategorie medailles blijft winnen, al moet hij zijn jacht naar eremetaal voorlopig staken. Hanou’s linkerarm rust in een mitella. ,,Op wintersport in Oostenrijk ben ik aangeskied door een snelheidsduivel. Het was absoluut zijn fout.”