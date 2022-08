Het is ‘bieregezellig’ op Mout Bierfestival in Park Sonsbeek, maar ‘geen ideaal drinkweer’

met video Buren afgebrande migranten­hui­zen Velp geschrok­ken: ‘Barbecue mogelijk oorzaak van brand’

ARNHEM - De brand in de woningen voor arbeidsmigranten is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een gasbarbecue. Dat bevestigt de brandweer. Daarmee is zo goed als uitgesloten dat de brand is aangestoken.

