Het is crisis in de geestelijke gezondheidszorg: Kwetsbare mensen in het nauw

Tot drie keer toe stond de vrouw naast de spoorlijn waar de intercity’s tussen Arnhem en Ede een paar keer per uur voorbijrazen. Ze kon telkens zonder problemen haar kamer verlaten en de kliniek op het terrein van Pro Persona in Wolfheze uit lopen. Op weg naar het spoor dat op een steenworp afstand ligt van deze instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ze pleegde geen suïcide, maar het had wel gekund. Haar deur was niet op slot.

Boos en verdrietig

De vrouw was kort daarvoor verhuisd vanuit de kliniek Siependaal in Tiel, die in juni wegens personeelsgebrek is gesloten. Die overgang verliep niet helemaal vlekkeloos. ,,Cliënten zijn uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Daar word je meestal niet beter van”, zegt de voorzitter van de cliëntenraad in Tiel.



Hij is ‘boos en verdrietig’ over de verhuizing naar Wolfheze. ,,Ik ga daar regelmatig op bezoek. Mijn indruk is dat de meesten er niet blij mee zijn. Het is een oud gebouw, het sanitair moet gedeeld worden.”



De sluiting van de kliniek in Tiel staat niet op zichzelf, blijkt uit onderzoek van de Gelderlander. Pro Persona, de grootste instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Gelderland met de belangrijkste vestigingen in Nijmegen, Arnhem, Wolfheze, Ede en Tiel, heeft het lastig. Er is een groot tekort aan personeel en de financiën staan onder druk door bezuinigingen vanuit het Rijk.