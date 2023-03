‘Het is één grote nachtmerrie’: Arnhemse opvang waar kindje overleed in shock en blijft maandag dicht

Het lijkt alsof alle aandacht naar de perfecte ambiance gaat, terwijl de Italiaanse keuken diepte mist

Wie in deze te lange winter het mediterrane gevoel mist, kan bij Donna Pazzo in Arnhem even bijkomen. Het middeleeuwse pand met de charmante inrichting doet qua sfeer denken aan een parel in een Toscaanse steeg.