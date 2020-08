‘Het is hypocriet om jongeren de schuld te geven van oplaaien coronavirus’

Julia: ,,Ik snap wel dat Rutte zich vooral richt tot jongeren. Alleen al in mijn directe omgeving merk ik dat onze generatie steeds minder voorzichtig omgaat met de coronaregels. Kom op joh, denk ik dan. Houd even vol. Mijn vader behoort tot de risicogroep, dus ik let extra op. Dat niet iedereen dat niet alle jeugd dat doet blijkt wel uit de cijfers.”



Niek: ,,Op Instagram zie ik regelmatig berichten langskomen van jongeren die massaal feesten op het strand. Ze staan dan echt bovenop elkaar. Ik begrijp dat afstand houden in het algemeen lastig is, maar er is een verschil tussen geen afstand houden en elkaar doelbewust opzoeken.”