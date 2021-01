Het is nog altijd muisstil op de Arnhemse Korenmarkt: ‘Ik ben mijn baan kwijt, kon gewoon opzouten’

Arnhem krijgt testlab voor elektri­sche vrachtwa­gens: ‘Dit kan een grote stap voor Arnhem zijn’

14 januari ARNHEM - Het plan om van Arnhem een centrum voor nieuwe energie te maken, krijg een impuls. Het eerste Europese testlaboratorium voor elektrische vrachtwagens en bussen komt in de Gelderse hoofdstad. Met miljoenensteun van de provincie Gelderland en het Rijk wordt dat mogelijk. Het laboratorium moet in de zomer al in werking zijn.