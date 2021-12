Het leed achter het door corona gesloten doek: ‘De grote klap kwam in september’

De hoop op een beter jaar is er, maar de onzekerheid of het publiek weer massaal de podia kan en mag vinden - nu corona nog steeds volop rondwaart - blijft groot. Dat blijkt uit een rondgang van De Gelderlander langs een grote groep culturele instellingen. Vooral theaters en podia hebben veel te lijden. Schouwburg Amphion in Doetinchem - dat maar zes maanden open kon zijn in twee jaar tijd - heeft naar eigen zeggen een ‘dramatisch jaar’ achter de rug. Het theater sluit 2021 af met een verlies van 8 ton. Dankzij coronasteun is verdere schade beperkt gebleven, maar mede door de recente lockdownmaatregelen ‘is de pijn extra voelbaar’, aldus directeur Charles Droste. Het Musiater in Zevenaar sluit af met een fors verlies van ongeveer 2 ton. ,,Dit is volledig te wijten aan derving van inkomsten door corona bij horeca, verhuur, cursussen en theater”, zegt een woordvoerder.

‘Geen goed jaar’

Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen sluiten het jaar waarschijnlijk af met een klein positief resultaat. Dat geld wordt doorgeschoven naar 2022, want de begroting ziet er niet rooskleurig uit. ,,Het was geen goed jaar”, zegt directeur Eva Middelhoff ronduit. Vooral de gedwongen sluiting in het najaar was een tegenvaller; er was een vol programma en de kaartverkoop liep uitstekend. ,,Nu zitten we weer in de modus van annuleren of verplaatsen.”



Loek Buys, directeur van schouwburg Junushoff in Wageningen heeft eveneens verlies gedraaid van 40.000 tot 60.000 euro. ,,De grote klap is in september gekomen”, zegt Buys. ,,Toen mocht alles weer open. Vanaf toen rekenden de impresario’s en de producenten ook weer de oorspronkelijke prijzen. Alleen bleef het publiek weg. Dan gaat het hard.”