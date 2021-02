Het leven in de Arnhemse Helix-flat: feestjes, kat-en-muis-spelletjes en serieus studeren

Arnhem - Het is eind oktober, Halloween. Een groep studenten viert een feestje in de Helix-flat, een hoge toren bij winkelcentrum Presikhaaf. Zeker zestig jongeren zijn bij elkaar om te feesten. Als een groep feestgangers voor de ingang van het gebouw een sigaretje rookt, arriveert de politie.



De groep vlucht door de glazen pui snel het gebouw weer in en is de politie te slim af. Zij hebben wel een sleutel, de politie niet.



Dit tafereel is geen uitzondering in de Helix-flat, sinds 2017 het meest in het oog springende bezit van studentenhuisvester SSH&. Het gebouw telt achttien verdiepingen en 294 wooneenheden, waarvan 144 een eigen keuken en badkamer hebben. De overige bewoners, veelal internationale studenten van de HAN, delen een badkamer en toilet met acht ganggenoten.