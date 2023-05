Het levenswerk van Arnold verschijnt na zijn dood in boekvorm: ‘De Koude Oorlog was zijn passie’

Wolfheze waarschuwt voor broedend beest: ‘Ren niet direct weg, vogel kan je achterna komen’

In de bossen bij Wolfheze, in de buurt van het Fletcher Hotel, nestelt een buizerd die voorbijgangers aanvalt. Daarvoor waarschuwt de gemeente Renkum via sociale media. Afgelopen week is een wandelaarster met haar hond aangevallen door de roofvogel.