Het monopolie van Nuon op stadswarmtenet moet stoppen, vindt de provincie Gelderland

Geschrok­ken Lotus (11) uit Arnhem start handteke­nin­gen­ac­tie voor veilige school na inbraak

10 februari ARNHEM - De schrik zat er de afgelopen week goed in op basisschool de Klimboom in Arnhem-Zuid. Inbrekers maakten er in de nacht van dinsdag op woensdag diverse iPads en Chromebooks buit. Reden voor leerling Lotus Janse (11) uit groep 7 om in actie te komen.