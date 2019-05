Het nieuwe bestuur van Gelderland telt al vijf mannen. Waar blijven de vrouwen?

,,Mensen denken dat het niet zoveel uitmaakt wie je zelf bent als je opkomt voor politieke idealen’’, vertelt Wouters. Maar persoonlijke ervaringen en ideeën spelen volgens haar wel degelijk een belangrijke rol. ,,Politiek gaat over alle inwoners. Wanneer alleen witte mannen belangrijke besluiten nemen, weet je dat er blinde vlekken zijn.’’



Ze noemt de opbouw van de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost als voorbeeld. Toen de wijk eind jaren zestig werd opgeleverd, kende die de nodige donkere steegjes en tunnels. Het gevolg van een beslissing waar vrouwen niet of amper bij betrokken zijn geweest, zegt Wouters. En dan is er ook nog de groeiende kloof tussen de provincie en haar inwoners die een gebrek aan vrouwen in het bestuur teweeg brengt, vervolgt ze. ,,Mannen hebben een veel zakelijkere manier van communiceren, waardoor de boodschap niet goed over kan komen.’’