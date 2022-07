Het onverwachte weerzien met de fotografe die ik ooit een liefdesbrief schreef, verliep zonder kreeftrode kop

Ik zag de ogen van een fotografe, ogen die me destijds min of meer gedwongen hadden om dat liefdesbriefje te tikken en in haar brievenbus te doen.



Het was al lang geleden, zeker tien jaar, schat ik. In die tijd schreef ik, bij hoge emotionele nood, nog liefdesbrieven.



Dat schrijven was weer jaren daarvoor begonnen met een verliefdheid die letterlijk koortsachtig verliep. Ik kreeg geen hap door mijn keel, in haar bijzijn snakte ik naar adem. Corona was er niks bij.