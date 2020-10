Het stikte van de overspannen vaders die voetbal belangrijker vonden dan school

video Uitbaters Arnhemse avondwin­kels in shock over verbod op verkoop drank: ‘Dit lijkt bijna op een droogleg­ging’

7 oktober ARNHEM - Uitbaters van avondwinkels in Arnhem verkeren in shock over het voornemen van burgemeester Ahmed Marcouch om de verkoop van drank na tien uur ‘s avonds in hun zaken te verbieden. Dit wil de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden om zo een dam op te werpen tegen de verspreiding van corona tijdens feestjes thuis.