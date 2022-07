Het tragische lot van het gezin van filmfanaat Meijer de Groot

Zo ook achter de drie stenen die in de Rijnstraat naast de ingang naar Theater aan de Rijn liggen. De stenen herdenken Meijer de Groot, Rachel de Groot en Sophia de Groot-Swaab.



Meijer de Groot (1897-1944) en zijn vrouw Sophia de Groot-Swaab (1900-1944) runden een winkel in huishoudelijke- en elektriciteitsartikelen in de Rijnstraat, op de rechter hoek van de huidige toegang tot het theater.



Zij hadden twee kinderen: Louis (1929) en Rachel (1927-1944). Meijer was een filmenthousiast. Met zijn camera maakte hij vele malen opnamen van zijn twee kinderen. Voor later...