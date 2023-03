Het 'verborgen verleden' van een roemruchte familie: wortels van de Nijmeegse Frequins liggen in Arnhem

laatste interview | met video Willibrord Frequin, vlegel aan het einde van een moeizaam leven: ‘Ik dacht echt: nu ga ik dood’

Journalist Willibrord Frequin is op 80-jarige leeftijd overleden aan Parkinson. De Gelderlander had kort geleden nog een interview met de journalist die ook tv-programmamaker was. Lees hier het interview met de oud-journalist die ernstig ziek was en wist dat zijn einde naderde.